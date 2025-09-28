Barella elettrica "Stryker" per l'associazione "La Solidarietà" di Fisciano Dotazione all'avanguardia per migliorare l'assistenza ed i soccorsi

L'associazione di volontariato "La Solidarietà" di Fisciano è una delle poche in zona ad avere in dotazione uno strumento all’avanguardia: la barella elettrica “Stryker”, tra cui il modello Power Pro XT, munita di sistemi motorizzati alimentati a batteria per sollevare e abbassare i pazienti e la barella stessa evitando sforzi da parte degli operatori sanitari.

“Queste barelle – ha precisato il Presidente de “La Solidarietà” Alfonso Sessa - offrono funzionalità come la ritrazione automatica e il controllo della mobilità con ruote motorizzate. In più permettono il trasporto di pesi maggiori, (trasporto bariatrico) con portata di carico fino 318 kg. Sono progettati per ridurre il rischio di infortuni e il carico sulla schiena degli operatori, migliorando la sicurezza e l'efficienza durante il trasporto del paziente”.

Uno strumento all'avanguardia per “La Solidarietà”, i cui volontari, grazie alla continua e costante formazione e alla dotazione di presidi e mezzi di ultima generazione, sono pronti a garantire in ogni occasione un servizio di emergenza al top.