L’Asl Salerno amplia l’offerta per la prevenzione del tumore della mammella Approvato il Protocollo d’Intesa con i Centri di Radiologia definitivamente accreditati

Approvato il protocollo d’intesa “Screening per la prevenzione del tumore della mammella” tra l’ASL Salerno e i Centri di Radiologia definitivamente accreditati, finalizzato a potenziare l’offerta di prevenzione oncologica alla popolazione della provincia di Salerno.

Il protocollo

Tale protocollo d’intesa, di cui è referente il dr. Andrea Manto, direttore del Dipartimento di Diagnostica per immagini dell’Asl, è stato stipulato con i Centri di Radiologia definitivamente Accreditati attraverso il SNR (Sindacato Nazionale Radiologi). Lo scopo è quello di potenziare l’offerta di prevenzione oncologica in maniera omogenea e capillare su tutto il territorio Provinciale, in modo da garantire anche nelle zone più distanti dai centri di erogazione pubblici attivi un’offerta adeguata, e rendere quanto più vicina possibile alla popolazione la prevenzione oncologica.

Grazie alle azioni messe in campo dalla ASL Salerno nell’ultimo biennio il numero di donne che hanno aderito, sottoponendosi alla mammografia, al programma organizzato screening per il tumore della mammella è notevolmente aumentato fin quasi a raggiungere il target previsto dal Ministero della Salute.

La ASL Salerno è la prima Azienda Sanitaria a mettere in campo questo tipo di collaborazione con le strutture private accreditate, possibilità contemplata dalle recenti disposizioni regionali relative agli screening oncologici, nella volontà di ampliare la possibilità di adesione e fornire un maggior numero di centri di erogazione per le prestazioni di screening del tumore della mammella.