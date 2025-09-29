De Luca: "La Regione finanzierà il ripristino della strada Serra del Corticato" Garantirà collegamenti più rapidi ed efficienti tra il Vallo di Diano e il Cilento

"La Regione Campania sosterrà la proposta di progetto per il ripristino e l’ammodernamento della strada comunale Serra del Corticato”. Lo ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "Nei giorni scorsi ho incontrato i sindaci di Teggiano, Sacco, Piaggine, Valle dell’Angelo e Laurino che hanno espresso l’urgenza e l’importanza di questo intervento per garantire a questo territorio collegamenti più rapidi ed efficienti tra il Vallo di Diano e il Cilento interno e rendere più accessibili l’Ospedale di Polla e l’autostrada A2.

Ho garantito ai primi cittadini il nostro impegno per la realizzazione di questa infrastruttura. In questi anni, l’attenzione per le aree interne da parte della Regione Campania è sempre stata massima", conclude il presidente della Regione Campania.

