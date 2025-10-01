Proseguono i lavori sulla linea ferroviaria Battipaglia-Potenza Per il potenziamento della tratta: si punta a chiudere entro fine mese

Proseguono, con l’ultima fase delle lavorazioni previste per il 2025, gli interventi di potenziamento infrastrutturale delle linee ferroviarie al fine di garantire i massimi standard prestazionali dell’infrastruttura, l’accessibilità e la velocità di percorrenza sulle tratte regionali e interregionali. Lo rende noto Rfi (Gruppo Fs).

"Dal 1° al 28 ottobre 2025, salvaguardando così gli spostamenti dei viaggiatori durante le festività autunnali e natalizie, saranno effettuati lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Battipaglia – Potenza, mirati alla velocizzazione della linea e all’adeguamento del Piano Regolatore Generale in diverse stazioni della tratta. Gli interventi programmati – che seguono quelli già realizzati nel 2024 - sono necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell’infrastruttura, assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete con benefici in termini di puntualità e, a regime, un’ottimizzazione dei tempi di viaggio", si legge nella nota di rete Ferroviaria Italiana.