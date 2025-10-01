Caruso, chiesto a Salvini collegamento con aeroporti e Salerno "Esigenza di arrivare a scali. In Campania in attesa dell'AV"

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso, nel corso della presentazione dei nuovi bus Busitalia, ha rivolto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e ai vertici di Busitalia (l'amministratore delegato Serafino Lo Piano e il presidente Flavio Nogara) una duplice richiesta: da un lato istituire un collegamento stabile tra Cosenza e gli aeroporti calabresi e, dall'altro, in attesa della realizzazione dell'Alta Velocità, di prevedere anche collegamenti con Salerno, dove l'alta velocità già arriva.

"Noi - ha detto Caruso, riporta una nota - abbiamo come città un'esigenza ineludibile che è quella di collegare Cosenza ai nostri aeroporti. Allo stato non abbiamo un collegamento stabile del trasporto pubblico locale tra la città capoluogo di provincia e l'aeroporto per noi più funzionale che è quello di Lamezia Terme. Ho letto che Busitalia già in altre realtà del centro e del nord offre questo servizio. Chiedo pertanto al ministro Salvini e ai vertici di Busitalia di pensare a lavorare in questa direzione".

L'arrivo di Salvini per promuovere la nuova flotta di Busitalia è stato salutato da Caruso come "un segno di attenzione per la nostra città ed è anche un riconoscimento per l'importanza che Cosenza riveste nelle prospettive di sviluppo di un servizio importante quale è quello dei trasporti nella nostra regione". Poi l'altra richiesta che ha considerato "come una garanzia che non c'entra con Busitalia, perché non sostituisce il servizio di Trenitalia con le Frecce, ma lo integra". L'auspicio del sindaco è "che si possa, in attesa dell'agognata realizzazione dell'Alta Velocità, prevedere anche collegamenti con Salerno dove l'alta velocità già arriva. Sappiamo che il Pnrr non prevede investimenti per l'AV da Romagnano in giù. Così come sappiamo che i fondi complementari hanno subito una trasformazione. In attesa che si realizzi l'Alta Velocità riteniamo sia legittimo chiedere al governo e a Busitalia di prevedere anche collegamenti con le sedi più vicine, che per noi, tradotto in termini pratici, è Salerno".

Rivolgendosi all'Ad di Busitalia Lo Piano e al presidente Nogara, Caruso ha ribadito che "c'è ancora molto da fare, perché, purtroppo, la nostra è la provincia più vasta della Calabria ed è la seconda provincia più grande del Mezzogiorno, ed ha bisogno di essere collegata, per la carenza di infrastrutture, sia su ferro che su gomma, intanto al proprio interno e poi anche con il resto del Paese. E questo investimento da voi portato avanti aiuta a favorire un servizio smart che è quello che noi intendiamo perseguire e agevolare. Stiamo cercando anche nella nostra città di adoperarci per creare le condizioni affinché si arrivi alla realizzazione di una smart city proprio perché crediamo fermamente che la riduzione dell'utilizzo del mezzo proprio possa servire a questa finalità". A margine della presentazione, Caruso si è intrattenuto qualche minuto con Salvini che, è scritto nella nota, "ha dato ampie assicurazioni affinché le richieste avanzate dal primo cittadino di Cosenza siano tenute nella debita considerazione e si passi a breve ad una fase immediatamente operativa".