A Tramonti nasce il dolce a sostegno della ricerca contro il tumore al seno Disponibile da oggi, il ricavato sarà devoluto interamente alla Fondazione AIRC

Da oggi, sabato 4 ottobre, presso il Giardino delle delizie di Rosa Ferrara, in via Roma, Tramonti, frazione di Polvica, sarà possibile acquistare, con un contribuito di 15 euro, un lievitato ai frutti di bosco il cui ricavato sarà devoluto interamente alla Fondazione AIRC, a sostegno della ricerca contro il tumore al seno. L’iniziativa nasce a seguito dell’esperienza in prima persona di Rosa e della sua famiglia, che l’ha sostenuta durante la sua lotta contro il tumore al seno.

Una stretta di mano non voluta con un male silenzioso, che l’ha costretta a riflettere su quanto il tempo possa essere il nostro migliore o peggiore amico.

“Avevo 38 anni quando il tempo si è fermato. Un controllo di routine, uno di quei controlli che spesso rimandiamo per mancanza di tempo, pensando di stare bene. Invece quel controllo mi ha cambiato la vita”, questo scrive Rosa nella lettera presente nella confezione del dolce, farcito con frutti di bosco e una copertura di cioccolato rosa. Una scatola piena di dolcezza, che non rappresenta soltanto gentilezza e premura, ma un promemoria che sottolinea l’importanza della prevenzione, la quale fa la differenza e può salvarci la vita.

Quella stessa vita che troppo spesso ci sembra scontata e che maltrattiamo, pensando ci sia sempre qualcosa di molto più importante.

Rosa tende la mano, affinchè tu non debba mai affrontare la paura ed il dolore che ha vissuto lei insieme a tutte le persone che la amano e a tutte quelle donne che, in questo momento, stanno combattendo contro quella notizia inaspettata.