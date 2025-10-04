Sarno, donato all'ospedale un nuovo elettrocardiografo per i bambini Gara di solidarietà messa in campo dall'associazione "Battiti" di San Marzano sul Sarno

Un nuovo elettrocardiografo di ultima generazione è arrivato nel reparto di Pediatria e Nido dell’ospedale “Villa Malta” di Sarno. Il dono è frutto della raccolta fondi organizzata dall’associazione temporanea di scopo “Battiti” di San Marzano sul Sarno, alla quale hanno aderito con viva partecipazione numerose associazioni del territorio.



La consegna è avvenuta al termine della “Maratona Solidale” promossa da Battiti, alla presenza del direttore sanitario Nicola Grimaldi e della responsabile del reparto di Pediatria e Nido, la dottoressa Federica Santaniello.



“Questo gesto - ha dichiarato il dottor Salvatore Guercio Nuzio, pediatra endocrinologo che ha preso parte alla consegna avvenuta giovedì e ha promosso l'iniziativa dopo averla ideata con le associazioni – dimostra che la comunità può davvero fare la differenza nei percorsi di cura dei bambini. Non è solo una donazione: è un segno di vicinanza e di attenzione verso i più piccoli e le loro famiglie”.



Il nuovo strumento permetterà di garantire controlli più rapidi e precisi, migliorando così l’assistenza quotidiana ai piccoli pazienti.



“Quando il territorio si unisce per sostenere la sanità – ha aggiunto Guercio Nuzio – si crea una sinergia preziosa. Sono queste iniziative a rendere un ospedale non solo un luogo di cura, ma anche uno spazio di comunità, che cresce insieme ai cittadini”.



L’impegno delle associazioni di San Marzano sul Sarno rappresenta un esempio concreto di come la solidarietà possa trasformarsi in strumenti utili e servizi migliori per tutti.

