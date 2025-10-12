Salerno piange la scomparsa di Nicola Gugliucci Medico stimato, il ricordo del sindaco: "Esempio ispirante per tante generazioni"

Salerno piange la scomparsa di Nicola Gugliucci, medico e punto di riferimento della sanità locale. Professionista stimato e ben voluto, è stato considerato da tanti un esempio. Il sindaco di Salerno e presidente della Provincia, Vincenzo Napoli, lo ha ricordato con un messaggio di cordoglio.

"Partecipiamo al cordoglio per la scomparsa del dottor Nicola Gugliucci. La nostra comunità piange un professionista di straordinaria competenza ed umanità sempre dedito alla cura ed al benessere delle persone. E' stato meritatamente insignito della Croce al Merito della Scuola Medica Salernitana ed è stato un esempio ispirante per tante generazioni di medici ed operatori sanitari. Abbracciamo familiari, congiunti, amici, il figlio Yari attore amatissimo", le parole del primo cittadino.

Sui social anche il ricordo del figlio, l'attore Yari Gugliucci: "Finisce oggi il viaggio terreno di mio padre. Grazie papà. Un eroe in ogni senso. Ciao Nicola".

