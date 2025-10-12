Salerno, 6 milioni dalla Regione per viadotto Gatto e riqualificazione costa Entrami gli interventi hanno valenza logistica, ambientale, economica ed occupazionale

Il Comune di Salerno è riuscito ad ottenere due importanti finanziamenti dalla Regione Campania nell’ambito del "Completamento del Programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania".

La graduatoria della Regione Campania assegna al Comune di Salerno 3 milioni di euro per lavori di difesa, riqualificazione, valorizzazione della costa Ambito 4 Opere a terra e viabilità e 2.617.000,00 euro per la manutenzione straordinaria (II Stralcio) del Viadotto Gatto.

Grazie alla capacità progettuale ed operativa del Comune di Salerno è stato possibile ottenere due stanziamenti di notevoli entità per opere di straordinaria importanza al servizio della città e del territorio.

La manutenzione straordinaria del Viadotto Gatto contribuirà decisamente a migliorare la circolazione urbana ed extraurbana anche in vista dell’ormai prossima apertura del tunnel Porta Ovest.

I lavori sulla costa consentono di proseguire nel programma di riqualificazione che già sta dotando Salerno di nuove spiagge. Questo finanziamento si aggiunge a quello già ottenuto in passato e consentirà nell’area di completare la riqualificazione della costa con la costruzione del nuovo Boulevard in una zona al centro della trasformazione urbana con il nuovo Arechi, lo Stadio Volpe, il PalaSalerno, il prolungamento della metropolitana in direzione aeroporto, il centro direzionale e servizi.

Entrambi gli interventi hanno notevole valenza logistica, ambientale, economica ed occupazionale.