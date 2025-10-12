Ruggi, Verdoliva vara la linea dura: "Trasparenza, rigore e lavoro" Nuove dichiarazioni del dg: "Garantiremo legalità, efficienza e qualità dell'assistenza"

"In merito alle notizie e alle dichiarazioni che con frequenza compaiono sulla stampa locale riguardanti l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, ritengo opportuno chiarire alcuni principi che guidano l’azione di questa Direzione. Lo stile di governo che da sempre ho scelto di adottare si fonda sulla trasparenza: trasparenza dei percorsi amministrativi e gestionali, e trasparenza nei confronti di chi, ogni giorno, svolge con professionalità il proprio lavoro di informazione. È un principio che considero imprescindibile, perché solo la chiarezza dei processi e la correttezza dei comportamenti possono rafforzare il rapporto di fiducia tra l’Azienda, i suoi operatori e la comunità".

Lo afferma in una nota il direttore generale Ciro Verdoliva. "Ogni osservazione o rilievo che riguarda l’Azienda viene letto e valutato con attenzione e serietà, nell’interesse esclusivo della verità e della tutela dei cittadini e dei professionisti che vi operano. Le affermazioni che sollevano questioni di rilievo sono oggetto di verifiche interne puntuali, e quando emergono elementi concreti si procede senza esitazione: adottando gli atti conseguenti previsti dalla normativa, coinvolgendo gli organi di controllo esterni e, quando necessario, interessando l’Autorità Giudiziaria.

È evidente che determinate attività non possono né devono essere oggetto di dibattito pubblico. Quando si affrontano questioni delicate, la riservatezza rappresenta una forma di rispetto verso le persone coinvolte e una garanzia per la ricerca della verità. Poi, una volta investita l’Autorità Giudiziaria, il segreto istruttorio impone a tutti correttezza e silenzio.

Questa Direzione non intende alimentare polemiche o rispondere con toni personali. La linea è chiara: trasparenza, rigore e lavoro a testa bassa, senza clamori, ma con la determinazione necessaria per garantire ogni giorno legalità, efficienza e qualità dell’assistenza. La missione dell’Azienda resta quella di offrire la migliore cura possibile ai cittadini. A questo obiettivo continuerò a dedicare ogni energia, con responsabilità e con la convinzione che la trasparenza non sia solo un dovere, ma un modo di essere e di servire la collettività", conclude Verdoliva.