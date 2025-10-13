"Non fare lo sbronzo": la terza settimana tra cultura, istituzioni e formazione Prosegue la terza edizione del progetto che coinvolge gli studenti

Prosegue con entusiasmo e partecipazione la terza edizione del progetto “Non fare lo sbronzo – Proteggi la vita, l’ambiente e la città”, il progetto promosso dal Comune di Salerno e co-organizzato dall'Aci di Salerno con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio X, Ambito Territoriale di Salerno, che nella terza settimana di incontri porta gli studenti fuori dalle aule, in un vero e proprio viaggio tra cultura, legalità e cittadinanza attiva.

Gli appuntamenti



Si parte martedì 14 ottobre, con una mattinata che coinvolgerà gli alunni dell’Istituto Virtuoso in due momenti particolarmente significativi.

Alle ore 9:30 si apriranno per loro le porte della Soprintendenza di Salerno, dove, accompagnati dai volontari dell’ArcheoClub Il Torrione, potranno esplorare il lavoro quotidiano di chi tutela il patrimonio artistico e culturale della città. Un’occasione preziosa per scoprire da vicino alcuni dei siti storici più rappresentativi e comprendere il valore della memoria collettiva.

Subito dopo, alle ore 11:15, gli stessi studenti si sposteranno al Comune di Salerno, dove saranno accolti dal sindaco Vincenzo Napoli, dagli assessori Claudio Tringali e Massimiliano Natella, e dalle consigliere comunali Vittoria Cosentino, Alessandra Francese, Tea Luigia Siano e Antonia Willburger. Insieme a loro, i ragazzi avranno modo di conoscere da vicino il funzionamento della macchina amministrativa, visitare gli uffici e i luoghi simbolo di Palazzo di Città, e confrontarsi direttamente con chi ogni giorno lavora per il bene comune.



Il percorso formativo prosegue mercoledì 15 ottobre, con un doppio binario tra salute, sicurezza e cittadinanza attiva. Alle ore 9:00, gli studenti dell’Istituto Focaccia, nella sede di via Monticelli Alto, parteciperanno a un corso pratico di primo soccorso tenuto dagli operatori del COT Emergenza Urgenza 118 e della Croce Rossa: una lezione fondamentale per acquisire strumenti concreti e sapere come intervenire nelle situazioni di emergenza.



Contemporaneamente, alle ore 9:30, il Liceo Alfano I, sede centrale, sarà in Piazza Mazzini per un incontro con la Polizia Municipale, che coinvolgerà gli studenti in una riflessione sul rispetto delle regole e sulla sicurezza urbana. In parallelo, i ragazzi della succursale dello stesso liceo saranno ospiti dell’ACI Salerno, dove insieme alla Fondazione Mendozzi approfondiranno il tema della sicurezza stradale, affrontando dinamiche, rischi e responsabilità legate alla guida e alla mobilità.

La settimana si chiuderà venerdì 17 ottobre, con un nuovo appuntamento per gli studenti del Liceo Tasso. Alle ore 9:30, saranno protagonisti di un’attività pratica con i volontari della Protezione Civile di Salerno, durante la quale parteciperanno a una prova di evacuazione: un esercizio fondamentale per imparare a gestire situazioni di rischio e a rispondere in modo tempestivo e organizzato.

Ancora una volta, “Non fare lo sbronzo” si conferma un percorso educativo capace di unire teoria e pratica, istituzioni e scuola, prevenzione e consapevolezza. Un progetto che dà voce ai giovani, li mette in relazione con il territorio e li prepara a diventare cittadini più attenti, responsabili e attivi.