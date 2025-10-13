Fondi per Viadotto Gatto e riqualificazione della costa: soddisfatti sindacati "Questo risultato rappresenta una risposta concreta alle istanze avanzate"

"La CISL e la FIT-CISL di Salerno accolgono con grande soddisfazione lo stanziamento di 6 milioni di euro da parte della Regione Campania, di cui circa 3 milioni destinati al Comune di Salerno per interventi strategici sulla viabilità e sul sistema infrastrutturale cittadino.

I dettagli

In particolare, 2.617.000 euro saranno impiegati per la manutenzione straordinaria del Viadotto Gatto, infrastruttura nevralgica per il collegamento con il tunnel Porta Ovest, mentre altri 3 milioni di euro finanzieranno opere di difesa, riqualificazione e valorizzazione della costa (Ambito 4 “Opere a terra e viabilità”).

Questo risultato rappresenta una risposta concreta alle istanze avanzate dal sindacato, da tempo impegnato nel sollecitare interventi urgenti per migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione, a beneficio dei lavoratori pendolari, delle imprese locali e dell’intero sistema del trasporto pubblico e merci. Le criticità legate alla viabilità nell’area portuale, più volte denunciate dalla CISL e dalla FIT-CISL, hanno infatti generato gravi ripercussioni sul transito dei mezzi TPL e merci, contribuendo a livelli di inquinamento atmosferico (PM10 e NO2) spesso superiori ai limiti previsti dalla normativa europea e nazionale.

Il potenziamento della difesa costiera e la riqualificazione delle aree balneari, inoltre, avranno ricadute positive sul turismo e sull’economia locale, generando nuove opportunità occupazionali nel settore edile e infrastrutturale.

Come già evidenziato dalla stampa locale, la sicurezza e la funzionalità del Viadotto Gatto erano state oggetto di preoccupazione negli anni passati, rendendo imprescindibile un piano di interventi strutturali. Lo stanziamento odierno conferma l’efficacia del dialogo tra istituzioni e parti sociali, e la centralità delle proposte sindacali nella programmazione territoriale.

La CISL e la FIT-CISL di Salerno esprimono apprezzamento per la capacità progettuale dimostrata dalla Regione Campania e dall’Amministrazione comunale, e ribadiscono la propria disponibilità a seguire da vicino l’iter dei lavori, collaborando con tutti gli enti coinvolti per garantire il rispetto dei tempi e la qualità degli interventi.

Rafforzare la sicurezza e la viabilità significa tutelare il diritto al lavoro e promuovere lo sviluppo del territorio".



CISL Salerno Ezio Monetta – Segretario Provinciale con delega alla Mobilità

FIT-CISL Salerno Diego Corace – Segretario Provinciale con deleghe alla Viabilità e Mobilità