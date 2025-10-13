In prefettura a Salerno il giuramento delle nuove guardie agroforestali "Presidio importante per la tutela dell'ambiente e della legalità"

Giuramento in prefettura a Salerno per le nuove guardie agroforestali: alla cerimonia hanno preso parte i vertici dell'ufficio territoriale di governo ed i dirigenti regionali e nazionali della Guardia agroforestale italiana, accompagnati da Luigi Aliberti.

L'ente guidato dal presidente Antonio D'Acunto, punto di riferimento per la tutela dell'ecosistema, continua dunque a crescere.

Le nuove guardie agroforestali hanno ottenuto il decreto di riconoscimento di guardia zoofila previsto dalla legge 189/04, al termine di un lungo percorso formativo, giurando fedeltà alla Repubblica Italiana e alla Costituzione, assumendo l'impegno di svolgere il proprio dovere con disciplina, onore e spirito di servizio.

"La tutela dell'ambiente è oggi una delle frontiere più importanti del servizio pubblico. Le nuove guardie agroforestali rappresentano una risorsa preziosa per il nostro territorio, perché sono chiamate a coniugare sicurezza, sostenibilità e legalità", il messaggio arrivato dopo il giuramento.

Tra i neo agenti zoofili, con funzioni anche di polizia giudiziaria, spicca l'avvocato penalista Gaetano Romanelli di Sassano, che fin dall'inizio ha militato al fianco del presidente nazionale D'Acunto. La Guardia agroforestale oggi conta circa 18mila aderenti in tutta Italia.