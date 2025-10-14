Giornate Fai, la caserma "Esposito" apre le porte agli "Apprendisti Ciceroni" Hanno accolto oltre duecento visitatori, illustrando loro i compiti della Polizia del Mare

L’11 e 12 ottobre la caserma “Michele Esposito”, sede della Sezione Operativa Navale di Salerno, è stata aperta al pubblico nell’ambito delle “Giornate FAI d’Autunno”. Il Reparto, annoverato nell’alveo degli oltre 700 luoghi nazionali definiti “eccezionali”, distribuiti in 350 città italiane e normalmente non accessibili, è stato meta di una moltitudine di visitatori.

L’evento ha visto protagonisti i giovani studenti dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Margherita Hack” di Baronissi, “Apprendisti Ciceroni” i quali, coadiuvati dai finanzieri di mare hanno accolto gli oltre duecento visitatori, illustrando loro i compiti della Polizia del Mare nonché il ruolo e le funzioni del Comparto Aeronavale della Guardia di Finanza.

Durante le visite sono stati tenuti dei “briefing” attraverso i quali sono stati partecipati i principali risultati di servizio conseguiti dal Reparto navale salernitano, tra cui spiccano operazioni di polizia ambientale sulla Costiera Amalfitana ed il litorale Cilentano, in materia di abusivismo edilizio, doganale e demaniale nonché inquinamento marino, per le quali gli assetti aeronavali del Corpo si sono rivelati un punto di osservazione privilegiato per la individuazione degli illeciti e dei relativi responsabili.

L’iniziativa, che ha confermato la vicinanza del Corpo alla cittadinanza e al mondo dell’associazionismo, è stata particolarmente apprezzata anche per la possibilità di visitare, in forma statica, le moderne e performanti unità navali che diuturnamente vengono impiegate per la prevenzione e repressione di tutti i traffici illeciti e per i servizi di polizia economico-finanziaria nell’ambito della vasta circoscrizione di servizio del Reparto, che si estende per circa 200 km di costa.

La partecipazione del Corpo alla manifestazione in rassegna è stata particolarmente gradita anche perché il 2025 è l’anno in cui il FAI celebra il cinquantesimo anniversario della sua Fondazione.