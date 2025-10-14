De Luca: "Basta carnevale a Salerno, in giro vedo sbracamento" "Dobbiamo riprendere in mano la città con grande determinazione"

"Per la sicurezza credo che dobbiamo riprendere in mano la città perché c'è un po' di sbracamento, un po' di carnevale che deve essere ricondotto nei limiti di comportamenti civili. Stasera andrò davanti la chiesa del Carmine perché ho visto che si è creato un piccolo accampamento di gente che dà fastidio e dà vita a risse e aggressioni. Andrò a fare una verifica sul campo".

Le parole di De Luca

A dirlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando a margine di una iniziativa questa mattina a Salerno. "Il problema serio - ha detto - è nel centro storico anche per il livello di cafoneria che abbiamo in qualche esercente di bar. Dobbiamo riprendere in mano la città con grande determinazione. Dobbiamo spiegare a tutti che il carnevale è finito. Salerno deve tornare ad essere la città che garantisce la sicurezza, la vivibilità per i residenti e anche un livello importante di tranquillità per i tanti turisti che vengono. La sicurezza al primo posto".