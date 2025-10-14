Blitz di De Luca sul Carmine a Salerno, allontanato un ragazzo in bici elettrica Il presidente torna "sceriffo" nei quartieri

Blitz del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in piazza Monsignor Bolognini, sul Carmine, dopo gli episodi di microcriminalità che si sono verificati in queste settimane.

I dettagli

Il presidente, che aveva preannunciato queste sue visite nei quartieri di Salerno ha scelto il rione dove viveva. E' stato prima nella chiesa del Carmine dove ha avuto un colloquio con Don Biagio Napoletano, discutendo anche del decoro dello slargo. Si è poi spostato in piazza San Francesco dove ha allontanato un giovane straniero con una bicicletta elettrica.