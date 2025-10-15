Sciopero dei lavoratori del settore di igiene ambientale La mobilitazione anche a Salerno

"La FIT-CISL di Salerno invita con forza tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore di igiene ambientale ad aderire allo sciopero nazionale indetto per venerdì 17 ottobre 2025 e a partecipare al presidio che si terrà sotto la Prefettura a Salerno alle ore 10:00.

I dettagli

Questa mobilitazione non è solo una protesta: è una richiesta urgente e legittima per il rinnovo di un contratto scaduto da troppo tempo, per salari dignitosi, condizioni di lavoro sicure, maggiori tutele e investimenti reali nel settore. I lavoratori dell’igiene ambientale svolgono quotidianamente un servizio essenziale per la collettività, spesso in condizioni precarie e ai limiti della sicurezza. È tempo che il loro valore venga riconosciuto concretamente.

“La FIT-CISL Salerno è da sempre al fianco dei lavoratori dell’igiene ambientale. Il nostro impegno è costante e concreto: difendiamo i diritti di chi, ogni giorno, garantisce decoro e salute pubblica con il proprio lavoro. A livello territoriale continueremo a vigilare affinché le aziende rispettino i propri obblighi e non lascino i lavoratori in balia di condizioni insostenibili. Il sindacato è e sarà sempre a disposizione di chiunque abbia bisogno di supporto, ascolto e tutela. Questo sciopero è una voce collettiva che chiede rispetto, dignità e giustizia"

La partecipazione di ciascuno è fondamentale. Solo insieme possiamo ottenere un contratto che valorizzi davvero il lavoro che svolgiamo. La FIT-CISL Salerno sarà presente, come sempre, con determinazione e responsabilità.

Perché nessuno resti indietro. Perché il lavoro merita rispetto". FIT – CISL Salerno.