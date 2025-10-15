Controlli dei Nas su prodotti contenenti TPO, il plauso di Confartigianato "Una tutela per le professioniste del comparto che lavorano nella legalità"

Un plauso ai controlli delle forze dell’ordine a tutela delle operatrici del comparto estetica. Ad esprimerlo è Confartigianato Salerno e la presidente regionale di Confartigianato Estetisti con l’apprezzamento e il pieno sostegno all’operazione condotta dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) dei Carabinieri di Salerno, che ha portato al sequestro di 60 confezioni di gel semipermanente contenenti trimetilbenzoyl-difenilfosfina ossido (TPO), una sostanza vietata in ambito cosmetico dall’Unione Europea, in un negozio del capoluogo.

I dettagli

“Si tratta di un intervento fondamentale – ha dichiarato Franca Maresca, presidente regionale di Confartigianato Estetica e vicepresidente di Confartigianato Salerno – che tutela la salute dei consumatori e la professionalità degli operatori del settore. È doveroso ringraziare l’Arma dei Carabinieri per il costante impegno nel contrasto all’abusivismo e alla commercializzazione di prodotti non conformi, che mettono a rischio la sicurezza e screditano l’intero comparto dell’estetica professionale”. L’uso del TPO, dal primo settembre, nei prodotti cosmetici è stato vietato a livello europeo.

La presenza di tali sostanze in prodotti venduti e utilizzati illegalmente rappresenta un problema, soprattutto per un settore come quello estetico che si basa sulla fiducia, sulla formazione continua e sull’impiego di materiali certificati. “Confartigianato Estetisti rinnova il suo impegno nel promuovere la legalità e la qualità nel settore – prosegue Maresca – e continuerà a collaborare con le autorità competenti affinché vengano tutelati i professionisti onesti e i cittadini. È fondamentale rafforzare i controlli e sensibilizzare anche le consumatrici affinché si rivolgano esclusivamente a operatori qualificati, che utilizzano prodotti a norma e in sicurezza”. Confartigianato Salerno auspica, infine, che questo intervento sia da monito per tutti coloro che, eludendo le regole, minano la reputazione di un comparto che, con competenza e dedizione, rappresenta un’eccellenza italiana.