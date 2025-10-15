Dopo il blitz di De Luca smontate due panchine in piazza Bolognini a Salerno Ripulita anche piazza San Francesco

L'area è stata ripulita e le panchine sono state portate via. Dopo il sopralluogo di ieri del governatore Vincenzo De Luca in piazzetta Bolognini, al rione Carmine, in azione questa mattina la spazzatrice di Salerno Pulita, nello slargo davanti alla chiesa della della Madonna del Carmine.

L'intervento

Si tratta di un primo intervento per restituire la zona ai residenti, eliminando il degrado e lo stato di abbandono denunciato da settimane, secondo il piano stilato dal presidente della Regione. Ripulita anche piazza San Francesco.