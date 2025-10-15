A2, Anas: lavori di manutenzione a impianti elettrici dei pali di illuminazione

Per consentire gli interventi programmati Anas per la manutenzione degli impianti elettrici dei pali di illuminazione, sarà chiusa in orario notturno la rampa di collegamento al km 8,800 tra la A2 “Autostrada del Mediterraneo” e l’ex Raccordo Autostradale AV–SA, in direzione Fisciano – Avellino – Caserta – Roma.
I dettagli
La chiusura sarà in vigore dalle ore 22:00 di domani 16 ottobre 2025 fino alle ore 06:00 del 17 ottobre 2025.
Durante la chiusura, il traffico veicolare diretto verso Fisciano dovrà uscire allo svincolo di Salerno – Fratte e successivamente rientrare in A2 in direzione A30 Roma – Avellino.