Assi Sele Inclusione S3: raggiunto l'accordo al termine dl tavolo sindacale Lo comunicano le Segreterie Provinciali di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL

Le Segreterie Provinciali di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL comunicano che, al termine del tavolo sindacale svoltosi oggi presso la sede dell’Azienda Speciale ASSI Sele Inclusione S3, è stato raggiunto un accordo definitivo che mette fine allo stato di agitazione avviato dal personale assistente sociale e scongiura lo svolgimento delle assemblee e delle azioni di protesta programmate per i prossimi giorni.

Le dichiarazioni

«Si tratta di un’intesa positiva, anche se tardiva, che arriva dopo settimane di tensione e di forte preoccupazione. Rimane però grave che si sia arrivati a questo punto: non è accettabile che chi garantisce ogni giorno diritti e servizi ai cittadini sia costretto a rivendicare le proprie spettanze accessorie. Continueremo a vigilare perché gli impegni presi oggi vengano rispettati e perché non si ripetano più situazioni simili» - hanno dichiarato le organizzazioni sindacali.

L’intesa prevede l’immediata liquidazione delle spettanze arretrate relative al Fondo Salario Accessorio anno 2024 e la definizione di un cronoprogramma di pagamento vincolante, che garantisce chiarezza e trasparenza sui tempi retributivi dei lavoratori. Si tratta di un risultato importante, frutto della unità sindacale e della determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori, che nelle ultime settimane hanno fatto sentire con forza la loro voce per rivendicare un diritto essenziale: la retribuzione accessoria per il proprio lavoro.

Le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL esprimono apprezzamento per la disponibilità mostrata nella fase conclusiva dalla governance e ribadiscono la necessità di un confronto strutturato per affrontare le criticità ancora presenti nei servizi sociali dell’Ambito S3, a dal rafforzamento delle tutele contrattuali e dal miglioramento dell’organizzazione del lavoro.

Unitariamente, le OO.SS. confermano che lo stato di agitazione è sospeso e che sarà mantenuto un tavolo permanente di monitoraggio sull’attuazione degli impegni sottoscritti.