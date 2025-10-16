Salerno: arriva in città la campagna solidale "Biscotti senza frontiere" "Unisce il gusto della solidarietà al sostegno concreto delle attività umanitarie di MSF"

"Arriva in città la campagna solidale “Biscotti senza frontiere”, promossa dal gruppo di volontari di Medici Senza Frontiere attivo nella città di Salerno", a darne notizia sulla sua pagina social è il sindaco del capoluogo Vincenzo Napoli.

I dettagli

"La campagna unisce il gusto della solidarietà al sostegno concreto delle attività umanitarie di MSF nel mondo.

“Biscotti senza frontiere” è molto più di una raccolta fondi: è un gesto semplice e concreto per stare dalla parte di chi ha bisogno, per sostenere l’azione medica indipendente in contesti di emergenza, conflitto o esclusione. Un piccolo acquisto che può fare una grande differenza" conclude il primo cittadino di Salerno.

