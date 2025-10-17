Sciopero settore Igiene Ambientale, alta adesione a Salerno Il presidio dei lavoratori all'esterno della prefettura

"Siamo oltre al 90% di adesioni provinciali allo sciopero in provincia di Salerno dell’Igiene Ambientale. Grazie a chi con il freddo, la pioggia, o con il caldo infernale si sveglia ogni notte per garantire che le nostre strade siano pulite dai rifiuti".

A dirlo, il segretario di Fp Cgil Salerno, Antonio Capezzuto, a proposito della mobilitazione nazionale dei lavoratori del comparto: anche in città e in provincia.

"Grazie a chi oggi ha deciso di incrociare le braccia e perdere una giornata di salario per difendere il proprio diritto alla sicurezza, alla salute e a salari più dignitosi. Grazie a chi avrà cura di comprendere i disservizi creati oggi nelle città, ma senza lotte nessuno regala nulla", ha aggiunto l'esponente sindacale.