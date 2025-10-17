Torna la "StraSalerno": l'evento taglia il traguardo della 30esima edizione La presentazione in Comune di un appuntamento fisso per appassionati e non solo

È stata presentata ier mattina, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, la 30ª edizione della StraSalerno, la manifestazione podistica che da tre decenni trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto di sport, benessere e condivisione.

Ad aprire gli interventi è stata Anna Pergola, presidente dell’ASD Vis Nova, associazione promotrice dell’evento, che ha ripercorso la storia della manifestazione, sottolineando come la StraSalerno sia cresciuta di anno in anno fino a diventare un appuntamento atteso non solo dagli sportivi, ma da tutta la comunità.

Sono poi intervenuti il Consigliere federale FIDAL Carlo Cantales e il Presidente regionale FIDAL Bruno Fabozzi, che hanno evidenziato il valore tecnico e simbolico della gara nel panorama podistico campano e nazionale. La dottoressa Rosa Zampetti, in rappresentanza dell’ASL Salerno, ha sottolineato l’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione e promozione della salute pubblica.

Il Consigliere regionale e presidente della commissione bilancio, Franco Picarone ha espresso il sostegno delle istituzioni regionali a iniziative come questa, capaci di coniugare sport, impegno sociale e valorizzazione urbana. A chiudere gli interventi è stata l’Assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto, che ha rimarcato la dimensione sociale della manifestazione, il suo potere aggregativo e il valore simbolico che assume in un tempo in cui lo sport è anche veicolo di cittadinanza attiva. Presenti in sala anche i consiglieri comunali Zitarosa e Polverino.

Nel corso della conferenza è stato illustrato il programma della manifestazione, che si articolerà su due giornate. Sabato 25 ottobre, presso la Piscina “Vitale”, si svolgerà l’accredito degli atleti dalle 15:30 alle 19:00, mentre dalle 16:00 alle 18:30 sarà possibile iscriversi alla ludico-motoria per i percorsi da 10 km e 2 km.

La giornata clou sarà domenica 26 ottobre, con la partenza alle ore 8:30 della mezza maratona da 21,095 km, della gara agonistica da 10 km e della ludico-motoria da 10 km. Dalle 9:00 alle 10:15 saranno ancora aperte le iscrizioni per la ludico-motoria, e alle 10:45 prenderà il via la gara Family di circa 2 km, che ospiterà anche la sesta edizione della StraSalerno Autismo.

Da due anni, infatti, la StraSalerno dedica un’attenzione particolare alle persone nello spettro autistico, offrendo uno spazio protetto e accogliente anche per bambini e ragazzi che vivono questa condizione, grazie alla collaborazione con associazioni e famiglie. Una scelta che ha ampliato ancora di più il valore inclusivo della manifestazione, trasformandola in un modello di sport aperto, empatico e realmente per tutti. Le premiazioni si terranno alle ore 11:30.

Trent’anni di corsa, passione e impegno sociale fanno della StraSalerno una delle manifestazioni più longeve e sentite del territorio. Non solo una gara, ma un gesto collettivo che unisce la città e la invita, ogni anno, a muoversi insieme verso il benessere, l’inclusione e la partecipazione.