Pontecagnano Faiano: insetti nelle merendine della mensa scolastica

La rabbia di una nonna: “Vorremmo che siano stilati dei piani alimentari sicuri per i nostri bambini”

pontecagnano faiano insetti nelle merendine della mensa scolastica
Pontecagnano Faiano.  

Insetti nelle merendine fornite agli allievi delle mense scolastiche di alcuni istituti di Pontecagnano Faiano. E' quanto denuncia sui social la nonna di una bambina alla quale è capitato un muffin confezionato con all'interno diversi insetti.

I dettagli

Una vicenda che ha sconvolto i familiari dei piccoli alunni. La richiesta è che si garantisca la qualità di quello che si consegna a scuola ai bambini ma sopratutto che si privilegi una sana alimentazione, evitando prodotti confezionati e favorendo il consumo di frutta fresca. L'appello è dunque ad una maggiore attenzione e tutela del piano alimentare degli studenti.

Ultime Notizie