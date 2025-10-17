Pontecagnano Faiano: insetti nelle merendine della mensa scolastica La rabbia di una nonna: “Vorremmo che siano stilati dei piani alimentari sicuri per i nostri bambini”

Insetti nelle merendine fornite agli allievi delle mense scolastiche di alcuni istituti di Pontecagnano Faiano. E' quanto denuncia sui social la nonna di una bambina alla quale è capitato un muffin confezionato con all'interno diversi insetti.

I dettagli

Una vicenda che ha sconvolto i familiari dei piccoli alunni. La richiesta è che si garantisca la qualità di quello che si consegna a scuola ai bambini ma sopratutto che si privilegi una sana alimentazione, evitando prodotti confezionati e favorendo il consumo di frutta fresca. L'appello è dunque ad una maggiore attenzione e tutela del piano alimentare degli studenti.