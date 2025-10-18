Porta Ovest, Pessolano: "Anche il Comune ammette le criticità sul traffico" "L'opera aggraverà drammaticamente la situazione del traffico cittadino"

“Perfino il settore Mobilità del Comune di Salerno solleva numerose prescrizioni su Porta Ovest nel parere inviato alla Conferenza dei Servizi: è la piena certificazione di un progetto fallimentare sin dall’origine, destinato solo a danneggiare ulteriormente il nostro territorio”.

Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre, Donato Pessolano. “Un’opera così imponente è stata pensata, progettata e in gran parte realizzata senza un vero piano del traffico per l’area portuale - prosegue -. È un nodo ancora tutto da sciogliere, che abbiamo denunciato più volte senza essere ascoltati. Da anni, infatti, questa zona della città è sempre più paralizzata dai continui flussi di mezzi pesanti, con effetti devastanti non solo sulla viabilità, ma anche sull’ambiente e sulla qualità della vita dei cittadini e dei pendolari che ogni giorno raggiungono, con difficoltà sempre maggiori, il centro città. Il rischio concreto è che si crei un vero e proprio imbuto in via Fra Generoso e via Demetrio Moscato, con una situazione persino peggiore di quella attuale, dove basta un minimo intoppo per mandare in tilt la circolazione. Inevitabili, in tal caso, le ripercussioni anche sull’autostrada A2 del Mediterraneo. E quelle sul viadotto Gatto e via Ligea, già oggi in condizioni di transitabilità drammatiche per i flussi eccessivi e la sosta selvaggia mai realmente contrastata”.

“In sintesi – conclude Pessolano – Porta Ovest non risolverà nulla, ma aggraverà drammaticamente la situazione del traffico cittadino. E se persino il Comune, che per decenni ha sostenuto e propagandato quest’opera in modo acritico su tutti i fronti, oggi ne riconosce i limiti, allora vuol dire che siamo davvero alla frutta”.