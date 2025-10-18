Cisl Salerno: le aree interne tornino al centro, appello ai candidati

Presentato Manifesto in 10 punti per le prossime regionali

Salerno.  

Governance partecipata, valorizzazione delle potenzialità territoriali e centralità del lavoro come fondamento di una società equa, inclusiva e sostenibile. Su questi principi la Cisl Campania ha recentemente presentato Manifesto in 10 punti  rivolto ai candidati e alle forze politiche in vista delle prossime elezioni regionali, un contributo che nasce dall’ascolto quotidiano dei lavoratori e dall’analisi dei bisogni dei territori. Il documento evidenzia emergenze strutturali della regione come spopolamento delle aree interne, emigrazione giovanile, fragilità sociali e necessità di politiche integrate tra lavoro, formazione e investimenti strategici.

La Cisl Salerno fa propria questa visione e la declina sul territorio provinciale, evidenziando alcune priorità: rilancio delle aree interne, valorizzazione del turismo sostenibile, potenziamento del sistema sanitario territoriale e miglioramento dei trasporti e della viabilità, elementi strategici per garantire sviluppo equilibrato, coesione sociale e qualità della vita.

“Le aree interne della provincia di Salerno - dichiara la segretaria generale Marilina Cortazzi - vivono una condizione di fragilità che non può più essere ignorata. Spopolamento, carenza di servizi, disoccupazione e abbandono infrastrutturale stanno svuotando territori che invece rappresentano una risorsa straordinaria per la Campania e per l’Italia. Serve una strategia regionale che metta questi territori al centro delle politiche di sviluppo, collegandoli alle aree costiere e urbane attraverso una logistica intelligente e sostenibile, con trasporti efficienti e infrastrutture moderne.”

La CISL Salerno sottolinea inoltre il ruolo decisivo del turismo, che deve diventare un motore stabile di crescita e occupazione, superando la stagionalità e puntando su qualità, professionalità e integrazione con l’enogastronomia, la cultura e l’ambiente.

“Il turismo - prosegue Cortazzi - non può essere lasciato al caso. Va pianificato con una visione di lungo periodo, valorizzando i borghi, i parchi, le coste e i percorsi naturalistici. La formazione dei lavoratori del settore e l’attrazione di investimenti sostenibili sono elementi chiave per trasformare Salerno e la sua provincia in un laboratorio di economia verde e inclusiva.”

Altro tema centrale è la sanità, con particolare attenzione alla medicina territoriale e alla rete dei servizi nelle zone periferiche e montane.

“La pandemia ha insegnato quanto sia importante una sanità vicina alle persone - sottolinea Cortazzi -. In troppi comuni delle aree interne i cittadini sono costretti a spostarsi per ore per ricevere cure di base. Chiediamo che la Regione, nella prossima programmazione, investa in modo concreto nella rete ospedaliera e nei servizi territoriali, garantendo equità e accesso universale alla salute.”

Anche trasporti e viabilità rappresentano nodi strategici per lo sviluppo della provincia. La Cisl Salerno chiede infrastrutture moderne, collegamenti efficienti tra le aree interne e le città capoluogo, e un trasporto pubblico capillare, per favorire mobilità sostenibile e ridurre l’isolamento dei territori montani e rurali.

La Cisl Salerno ribadisce il valore del metodo partecipativo e concertativo, fondamento della propria azione sindacale.

“Solo attraverso il dialogo sociale e il confronto costante tra istituzioni, parti sociali e mondo del lavoro - conclude la Cortazzi - possiamo costruire soluzioni efficaci e condivise. La partecipazione non è un principio astratto, ma il modo più concreto per garantire che ogni decisione produca risultati reali per le persone, il lavoro e i territori.”

Nei prossimi giorni la Cisl Salerno avvierà un confronto diretto con i candidati salernitani alle elezioni regionali, per illustrare nel dettaglio le proposte e raccogliere impegni concreti su lavoro, sviluppo, sanità, trasporti e coesione territoriale.

