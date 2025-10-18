Lavori di restyling sul Corso di Salerno: lunedì sospensione idrica in zona Rubinetti a secco dalle ore 9.00 alle ore 20.00

Proseguono i lavori per la riqualificazione urbanistica del Corso Vittorio Emanuele a Salerno. I lavori sono ormai giunti alla fase conclusiva, a adrne notizia il Comune in una nota. Martedì prossimo 21 Ottobre dalle ore 9.00 alle ore 20.00 sarà necessario eseguire un importante intervento idraulico. Sarà pertanto necessario sospendere l’erogazione idrica, Martedì 21 Ottobre dalle ore 9.00 alle ore 20.00, nelle seguenti strade:



Via Velia nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele e Lungomare Trieste



Corso Vittorio Emanuele tra Piazza Portanova e Via Velia



Piazza Flavio Gioia



Corso Garibaldi tra Via Velia e Via Raffaele Conforti



Via Roma da Piazza Flavio Gioia al civico 92 di Via Roma



Via Luigi Cannoniere.



"I lavori da eseguire sono di una particolare complessità e delicatezza. Non possono esser eseguiti in orario notturno ed in un lasso di tempo minori. La scelta del giorno per la loro esecuzione è stata fatta anche in considerazione delle previsioni meteo onde assicurarsi le migliori condizioni operative".