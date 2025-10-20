Onmic Formazione: la scuola che trasforma i diritti in futuro Un’impresa sociale tutta al femminile che fa della formazione un ponte verso il riscatto e il lavoro

A Salerno, Onmic Formazione rappresenta una realtà consolidata nel campo della formazione professionale e sociale. L’impresa, composta interamente da donne, mette al centro la persona, restituendole dignità e possibilità concrete di inserimento lavorativo. Ogni corso è pensato come un viaggio umano oltre che professionale, dove la conoscenza diventa strumento di riscatto.

La formazione come atto sociale

Dai corsi per operatori socio-sanitari a quelli per educatori dell’infanzia e per il turismo sostenibile, Onmic Formazione promuove una crescita inclusiva e paritaria. L’obiettivo è ridurre il divario di genere, contrastare la disoccupazione e offrire opportunità a giovani, donne, categorie protette e vittime di violenza. Il centro salernitano partecipa ai processi di validazione e certificazione delle competenze, riconoscendo anche i saperi acquisiti fuori dalle aule. Un passo avanti che consente di creare dossier professionali realmente spendibili nel mondo del lavoro, valorizzando ogni esperienza personale e non formale.

Tirocini di inclusione: una seconda possibilità

Tra i progetti più significativi ci sono i tirocini rivolti a persone in esecuzione penale o in condizioni di fragilità. Un percorso che non solo forma, ma restituisce fiducia e ruolo sociale. L’obiettivo è costruire figure professionali capaci di gestire i processi di inclusione e generare ricadute positive sul tessuto locale. Le esperienze dei corsisti raccontano la forza del progetto: Giulia, Roberta, Daniela e molte altre donne hanno trovato nella formazione una rinascita personale e professionale. Dai programmi GOL del PNRR ai master sul welfare territoriale, ogni percorso Onmic è un’occasione per rimettersi in gioco e costruire autonomia.

Dalle aule alle imprese

Molti allievi hanno trovato impiego stabile dopo i corsi: Maria, addetta ai servizi alberghieri, e Imma, operatrice socio-sanitaria, testimoniano come l’impegno e la formazione possano restituire lavoro e senso alla vita. L’obiettivo è sempre lo stesso: formare per generare occupazione reale. Dietro Onmic Formazione c’è una rete di professioniste che uniscono competenza e sensibilità. Docenti, pedagogiste, tutor e coordinatrici collaborano per creare un modello di welfare formativo radicato nel territorio. Ogni corso è un seme di crescita collettiva, capace di trasformare la solidarietà in impatto economico e sociale. Per la presidente Siano, formare significa attivare diritti e generare futuro. Ogni persona accompagnata verso il lavoro o l’autonomia rappresenta una vittoria condivisa, la prova che il cambiamento è possibile attraverso conoscenza, empatia e collaborazione.