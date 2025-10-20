Intelligenza artificiale, al via il Digital meet 2025 della Fondazione Saccone Appuntamento da martedì a sabato

Prende il via oggi il DIGITAL MEET 2025, il più grande festival italiano sull’alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese, promosso da Fondazione Comunica e giunto alla sua tredicesima edizione. Anche quest’anno, per il sesto anno consecutivo, la Fondazione Saccone è antenna campana dell’iniziativa, confermando il proprio impegno nella promozione della cultura digitale, dell’innovazione e delle competenze del futuro.

Nell’ambito della settimana dedicata al digitale, in programma fino al 25 ottobre 2025, la Fondazione Saccone presieduta da Giorgio Scala organizzerà due eventi formativi e un video podcast in collaborazione con esperti e realtà del territorio regionale.

Il primo appuntamento è previsto domani, martedì 21 ottobre, dalle ore 10:00 alle 12:00, presso l’Istituto Profagri di Salerno, con l’incontro dal titolo “Play the Future: Trick or Teach. Il digitale e l’intelligenza artificiale come spazi di apprendimento”, mostrerà come il digitale e l’intelligenza artificiale trasformino l’apprendimento e piattaforme come Schooltoon, così come ambienti interattivi quali Kahoot e Wordwall, in un metodo valido ed innovativo per acquisire competenze attraverso la gamification, trasformando l’aula in uno spazio dinamico e partecipativo.

All’iniziativa prenderanno parte importanti referenti del settore educativo e scientifico. L’incontro si aprirà con i saluti di Giorgio Scala, Presidente della Fondazione Saccone, e di Edoardo Gisolfi, Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico della Fondazione. Porteranno il loro contributo anche Patrizia Marini, Presidente della rete Renisa e componente del CSPI, e i docenti Carmela Santarcangelo, Dirigente Scolastico del Profagri Salerno, Alfonso Amendola, Professore Associato in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università di Salerno, e Assunta Di Nunzio, docente del Dipartimento Matematico del Profagri.

L’evento coinvolgerà studenti, docenti e professionisti del settore, offrendo un’occasione di confronto sulle opportunità educative offerte dal digitale.

Il secondo evento, “Kids Coding Lab”, si terrà sabato 25 ottobre, dalle ore 9:00 alle 12:30, presso la sede della Fondazione Saccone a Montecorvino Pugliano. Sarà un laboratorio esperienziale dedicato ai più giovani, pensato per avvicinare bambini e ragazzi al linguaggio della programmazione e al pensiero computazionale in modo creativo e divertente.

A completare il programma, il video podcast “Soffitto di cristallo: STEM girls” condotto dal giornalista e partner Gruppo Stratego Giuseppe Alviggi, che vedrà protagonista Delfina Malandrino, professoressa associata del Dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno, insieme alle Coding Girls, con una riflessione sul ruolo delle donne nelle discipline scientifiche e nelle professioni tecnologiche.

“Essere ancora una volta parte del DIGITALmeet significa continuare a investire in un percorso di consapevolezza e crescita digitale che riguarda tutti, dalle scuole alle imprese, dai giovani ai cittadini. La cultura digitale è oggi una condizione imprescindibile per l’innovazione e per la piena partecipazione alla vita sociale ed economica,” ha dichiarato Giorgio Scala, Presidente della Fondazione Saccone.

Con questa nuova partecipazione al DIGITALmeet, la Fondazione conferma la propria vocazione a promuovere formazione, inclusione e competenze digitali come strumenti di crescita e di sviluppo per il territorio campano e per le nuove generazioni.