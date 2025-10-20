Emergenza sicurezza per i taxi a Salerno, Loffredo lancia il grido d'allarme L'assessore: "Sono a disposizione per convocare un tavolo con le forze dell'ordine"

L'assessore al Commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo accende i riflettori sull'emergenza legata al servizio taxi. Numerose le criticità segnalate dagli operatori del settore e per le quali, secondo l'esponente della giunta Napoli, è necessario mettere in campo soluzioni concrete.

"Abusivismo, minacce da parte di clienti insolventi e, peggio, problemi di sicurezza legati alla richiesta di transfer in zone border line. Sono alcune delle gravi problematiche sottolineate da Gaetano Ricco, presidente del Co.Ta.Sa", spiega Loffredi in un post social. "Ritengo che sia fondamentale intervenire subito per ripristinare trasparenza, legalità e sicurezza all'interno di un servizio fondamentale per i cittadini e i turisti. La mia porta - ha concluso l'assessore salernitano - è aperta è sono a disposizione per convocare un tavolo con le forze dell'ordine".