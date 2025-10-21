Maltempo, frana un muro ad Amalfi: traffico sulla Statale 163 Amalfitana

A causa del cedimento di un muro attiguo alla tratta stradale lungo la strada statale 163 “Amalfitana” il traffico, in direzione Meta di Sorrento, è temporaneamente rallentato in corrispondenza del territorio comunale di Amalfi, in provincia di Salerno. In corso le operazioni le operazioni di pulizia della carreggiata, per la rimozione del pietrame del muro, appartenente ad un privato, che ha invaso parte del piano viabile (Km 26,800).
Sul posto sono intervenute le squadre Anas e dei Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità.