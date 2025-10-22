Ex Cava D'Agostino a Salerno: al via il progetto di riqualificazione Finanziamenti per quasi 30 milioni di euro

L'ex Cava D’Agostino sarà interessata da un ampio progetto di riqualificazione.

I dettagli

L’area, che si trova nella frazione Brignano, risulta interessata da due interventi. Il primo intervento è denominato “Riqualificazione area di cava ex D’Agostino” ed è finanziata per 8,4 milioni di euro con fondi del “Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania”.

Il secondo intervento è denominato “Parco naturalistico e riqualificazione area ex D’Agostino” ed è finanziato per 20 milioni di euro con fondi “P.N.R.R. - Missione 5 – Componente 2 Investimento/Sub. Investimento 2.1 - Rigenerazione urbana”.