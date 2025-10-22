Ludopatia giovanile e rischi dell'intelligenza artificiale: talk a scuola Focus su usura, estorsione e criminalità economica

Dalla storia di Marco (nome di fantasia), ludopatico in era Covid ed uscito dal sovraindebitamento dal gioco d’azzardo on-line grazie all’aiuto esterno qualificato, ai reati sul web sino ad arrivare ai rischi connessi all’uso improprio dell’AI: SOS antiracket antiusura puntella le sue azioni territoriali sul fronte ampio della legalità e lo fa attraverso gli studenti del Liceo Scientifico ‘N.Sensale’ di Nocera Inferiore con un talk aperto ed interattivo a cura dell’Ufficio Legale guidato dall’avv. Antonio Picarella, intervenuto con un focus su usura, estorsione e criminalità economica.

Al talk, coordinato da Giuseppe Bartiromo, docente delegato eventi/progetti sulla legalità, sono intervenuti con uno speech Fabio Coppola, ricercatore di Diritto penale e Docente di Diritto penale e intelligenza artificiale (I pericoli informatici della “Gen Z”) e Giuseppe Napoli, responsabile della Comunicazione di S.O.S. Antiracket Antiusura (La ludopatia giovanile, un gioco che non perdona).

«Si parla di legalità si parte dalle scuole perché si è convinti che questo sia il terreno più fertile per seminare una cultura della legalità – afferma Picarella – e lo si fa toccando argomenti sensibili che sono di interesse anche per le giovani generazioni. La criminalità economica che si insinua sul territorio, la criminalità informatica che dilaga su web e che vede i giovani come vittime così come la ludopatia giovanile sono campanelli d’allarme che devono allertare l’attenzione di tutti: la scuola in tal senso gioca un ruolo strategico ed è per questo che L’Ufficio Legale dell’Associazione ha programmato e continua a programmare incontri periodici con i ragazzi per cercare di fare luce su questi problemi che sono anche di natura sociale».

«L’incontro rientra nel progetto di monitoraggio e tutoraggio delle vittime di usura ed estorsione e soggetti sovraindebitati a rischio usura (P.R. Campania FSE+ 2021-2027 - Priorità: 3 INCLUSIONE - Obiettivo Specifico ESO 4.11 – Azione 3.k.8 tutoraggio e monitoraggio dei sovra indebitati e dei soggetti vittime di reati contro il patrimonio) – spiega il Presidente Tommaso Battaglini – i ragazzi sono sentinelle sociali, si confrontano e dialogano con le famiglie e il talk vuol essere uno spunto per una riflessione congiunta e consapevole».

Per il Preside del ‘Sensale’, Rosario Pesce, l’incontro fa parte di «un percorso di educazione civica e di orientamento per quanti vogliano intraprendere l’accesso Scienze Giuridiche all’università».

«L’intelligenza artificiale – aggiunge – come ogni altro strumento digitale, è un’opportuna che ha in sé il seme del pericolo e quindi, come i social, ne va fatto un uso consapevole».