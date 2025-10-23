Il legame solidale di Salerno e Zanzibar grazie a "Gocce d'Amore" Domenica al teatro San Giuseppe l'iniziativa benefica per i bambini

Si rinnova il legame solidale che, da anni, unisce Salerno a Zanzibar grazie al contributo dell’associazione “Gocce d’Amore”. La Onlus, che è in prima linea per la realizzazione di asili nel Paese africano e, al tempo stesso, per garantire l’assistenza sanitaria ai bambini che frequentano gli istituti, domenica 26 ottobre realizzerà un’iniziativa a Salerno per finanziare le attività benefiche dell’associazione.

Alle 18,30, presso il Teatro San Giuseppe (centro pastorale di Pastena, in via Guido Vestuti), andrà un scena un progetto teatrale suggestivo e d’impatto. Gli attori interpreteranno l’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters riletta in chiave partenopea (“La collina sotto il vulcano”).

Uno spettacolo scritto e diretto dal regista Rodolfo Fornario con il supporto di Antonella Quaranta. Protagonisti in scena saranno: Mimmo Gallotta, Martina Castellana, Cristina Alfinito, Fabio Manda, Claudio Raiola, Teresa Ruggiero, Anna Sabato, Mary Pezzullo, Renato Marangone, Maria Langella, Alessandra Napolitano, Laura Schettino, Enzo Visconti, Carmela Liguori, Chiara Morandin, Maria Rosaria Sabato, Massimo Rinaldi, Antonia Autuori, Enza Barone, Anna Pappalardo, Antonella D’Elia, Bruno Arietta, Loredana Veneziano, Donatella Forte, Lisa Calascione, Pina Raimondo, Yarina Pylyukh, Valerio De Leo, Alicia Simeoli.

I biglietti (costo 15 euro) potranno essere prenotati contattando l’associazione, o chiamando al 3291606593. Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione per sostenere le attività di beneficenza a favore dei bambini africani.