Salerno, il sindaco Napoli: "Tanti cantieri senza sosta nei quartieri" "Sempre più la città del buon vivere"

"Salerno sempre più città del buon vivere. Tanti cantieri che stanno lavorando senza sosta in ogni quartiere. Tra questi, quello nell’area ex Cava D’Agostino, che sarà interessata da un ampio progetto di riqualificazione". A scriverlo sulla sua pagina social è il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

"La frazione Brignano - continua la fascia tricolore - grazie a due interventi di quasi trenta milioni di euro, diventerà ancora bella e vivibile. Sono previste opere di terrazzamento, opere di ingegneria naturalistica, la realizzazione di strutture a carattere ludico e sportivo, la realizzazione di una rete articolata di percorsi che arrivano sulla sponda occidentale del lago, un parcheggio e tanto altro".