Provincia di Salerno: nuove azioni per valorizzare il patrimonio culturale In arrivo nuove attività promozionali legate ai musei provinciali

Questa mattina, presso l’aula consiliare di Palazzo Sant’Agostino, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle nuove iniziative dedicate alla promozione dei luoghi della cultura provinciali: il nuovo sito web del Castello Arechi (www.castelloarechi.sa.it), il logo identificativo della rete dei Musei Provinciali e la campagna promozionale “Musei di Versi”, realizzata con il contributo del poeta Franco Arminio.

L'incontro

Alla conferenza ha partecipato, in rappresentanza del Presidente Vincenzo Napoli, il Consigliere provinciale delegato alla Cultura Francesco Morra, che ha illustrato le nuove strategie di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico e museale della Provincia di Salerno.

Nel corso dell’incontro è intervenuta anche la dirigente del Settore Reti e Sistemi Culturali Gioita Caiazzo, che ha illustrato i dettagli del progetto e le prossime attività promozionali legate ai musei provinciali.