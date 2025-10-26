Terremoto a Salerno, sopralluoghi e ricognizione su tutto il territorio Macchina operativa coordinata dalla Prefettura

Il Comune di Salerno, fin dalla prima scossa nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre, ha cominciato a monitorare con la Protezione Civile l’andamento dello sciame sismico che sta interessando numerose zone della Campania. Attività di monitoraggio che proseguirà fino a cessate esigenze. Al momento nel territorio comunale non sono state registrate, né segnalate da enti e servizi pubblici e/o privati cittadini criticità.

In prima linea anche la Prefettura di Salerno che, dalla serata di ieri, ha effettuato la ricognizione su tutto il territorio provinciale. Con l'ausilio di vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile è stato appurato che le scosse di terremoto non hannoi provocato danni a cose o persone e che la situazione resta sotto controllo. E' in corso il monitoraggio di scuole ed edifici per assicurare che tutto sia nella norma. Diversi comuni della Valle dell'Irno, inoltre, hanno provveduto ad attivare il Cento Operativo Comunale, ricordando le procedure da seguire in caso di terremoto.