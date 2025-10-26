Salerno, crolla il muro del pattinodromo: sport rotellistici senza una "casa" Stamane sindaco sul posto per toccare con mano la situazione. Ma i danni sono gravissimi

Serviranno quasi sicuramente tempi molto lunghi per rendere nuovamente agibile il pattinodromo comunale di Salerno. A causa di un importante cedimento del muro di contenimento è stata transennata l'area, in attesa del sopralluogo dei tecnici che avverrà nella giornata di lunedì. Stamane, intanto, il sindaco di Salerno ed il consigliere comunale Pino D'Andrea hanno effettuato un primo sopralluogo.

Il crollo, probabilmente accentuato dalle mareggiate di questi giorni, ha alimentato lo scontro politico sulle manutenzioni in città. Per Claudia Pecoraro, esponente del Movimento 5 Stelle, quanto accaduto "è il risultato di anni di incuria e di politiche disattente". Di certo la chiusura dell’impianto rappresenta un’altra tegola per il pattinaggio salernitano con oltre 150 atleti che saranno costretti a traslocare al Palatulimieri per proseguire la propria attività. Al danno, tra l’altro, si aggiunge la beffa: nei prossimi mesi il Palatulimieri, altra struttura dedicata agli sport rotellistici, dovrà essere demolito per far spazio a nuovi impianti. Il rischio, dunque, è che il pattinaggio a Salerno resti senza una casa per anni.

Nel frattempo le immagini del crollo hanno fatto rapidamente il giro del web, consegnando uno scenario particolarmente grave che - in attesa del sopralluogo tecnico - rischia di provocare la chiusura del pattinodromo per diversi mesi.