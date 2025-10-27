Aeroporto di Salerno, i sindacati: "Si sta seguendo il cronoprogramma stabilito" "Il nostro focus è stato sul decollo definitivo della struttura"

"Negli ultimi giorni, l'attenzione dei media è stata catturata da notizie preoccupanti riguardanti presunte difficoltà operative presso l'aeroporto Costa d'Amalfi e del Cilento. Come Segreteria FilCgil, ci teniamo a chiarire la nostra posizione e a ribadire con fermezza il valore del progetto tecnico-operativo attualmente in corso, nonché l'importanza delle relazioni intersindacali attive tra la nostra organizzazione e Gesac SpA.



Vogliamo sottolineare che il progetto di crescita infrastrutturale dell'aeroporto sta seguendo puntualmente il cronoprogramma stabilito. Gli eventuali aggiustamenti apportati al programma operativo sono stati effettuati esclusivamente per garantire la sicurezza e il completamento efficiente delle opere infrastrutturali. Questo approccio, già adottato lo scorso inverno quando si parlò in modo errato di una possibile chiusura della struttura, rappresenta un ridimensionamento fisiologico che non interferirà, in alcun modo, con la continuità e il percorso di crescita dell'aeroporto.



Fin dall'inizio dei lavori di ampliamento, il nostro focus è stato sul decollo definitivo della struttura, con l'ambizioso obiettivo di raggiungere i 4 milioni di passeggeri entro il 2030. Attualmente, l'aeroporto è ancora in una fase di startup, e i numeri finora registrati dai passeggeri su diverse rotte evidenziano un potenziale straordinario. Queste statistiche ci confermano che il progetto sta procedendo nella giusta direzione e che ogni giorno di funzionamento contribuisce ad avvicinarci a traguardi significativi.



Ci teniamo pertanto a tranquillizzare tutti i lavoratori aeroportuali e quelli dell'indotto. Siamo convinti che l'aeroporto possa soltanto crescere; le condizioni lavorative potranno migliorare esponenzialmente con il progredire della nostra operatività e delle infrastrutture. È fondamentale che tutti i soggetti coinvolti comprendano che la stabilità e lo sviluppo dell’aeroporto sono al centro delle nostre priorità. I lavoratori meritano sicurezza e visibilità, e noi come sindacato siamo qui per sostenere questi diritti.



Inoltre, vogliamo sottolineare l’impegno costante della FiltCgil e di tutti i lavoratori della struttura. Da oltre venti anni, stiamo supervisionando e contribuendo attivamente alla realizzazione del progetto Aeroporto di Salerno. Non possiamo permettere che gli sforzi e la dedizione dei nostri membri vengano strumentalizzati da chi crea allarmismi infondati, invece di sostenere un percorso di crescita che porterà sviluppo e benessere a tutto il territorio provinciale.



Siamo consapevoli delle sfide che il settore dell'aviazione può affrontare, specialmente in tempi di cambiamenti economici e sociali. Eppure, attraverso una pianificazione oculata e sinergica, abbiamo la possibilità di trasformare queste sfide in opportunità. È vitale, in questo contesto, mantenere una comunicazione aperta con tutte le parti interessate, inclusi i dipendenti, le istituzioni locali e i cittadini, affinché possano essere parte integrante del processo di crescita.



In conclusione, invitiamo tutti ad unirsi nella costruzione di un futuro migliore per l'aeroporto Costa d'Amalfi e del Cilento. Le sfide possono essere significative, ma la nostra determinazione e il nostro impegno collettivo possono fare la differenza. Con la sicurezza che il nostro progetto continuerà a progredire, siamo certi che insieme possiamo realizzare un grande successo per tutti e per la nostra amata provincia".



Lo comunicano in una nota Gerardo Arpino, Segretario Generale Filt Cgil Salerno, Gianluca Petrone, Responsabile Dipartimento trasporto aereo Filt Cgil Salerno.

