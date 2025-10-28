Nasce la Federittici Fenailp Salerno, la nuova casa delle imprese del mare lla guida Franco Martignetti, con l’obiettivo di unire, rappresentare e rilanciare il settore

Nasce a Salerno la Federittici Fenailp, la struttura provinciale della Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti dedicata alle imprese del mare. È il primo passo di un progetto di rappresentanza costruito per dare una voce unica a un comparto che, tra pesca, trasformazione e commercio all’ingrosso, continua a costituire una delle colonne dell’economia salernitana. Alla guida dell’organismo è stato scelto Franco Martignetti, figura di spicco nel settore ittico, da anni impegnato nella valorizzazione delle filiere del mare e dell’agroalimentare. Al suo fianco, nel Consiglio Direttivo, siedono Gennaro Apostolico, Bruno Mauro, Nunzio Amoruso e Aniello Stabile: operatori del Centro Agroalimentare di Salerno che, con la loro esperienza, rappresentano la forza produttiva e commerciale di un territorio da sempre legato alla cultura del pescato.

Unire le forze per un futuro del mare

«Unire le forze per dare voce e futuro al comparto ittico salernitano»: con queste parole, Martignetti ha sintetizzato lo spirito del nuovo organismo. L’intento è superare la frammentazione che per anni ha indebolito la categoria, costruendo una rete di imprese capace di dialogare con le istituzioni, di incidere sulle politiche di settore e di valorizzare la qualità del prodotto locale. La Federittici Fenailp si propone come luogo di incontro tra gli attori del mondo ittico, dal pescatore al grossista, dal trasformatore al commerciante, con l’obiettivo di rafforzare l’identità di una filiera che unisce tradizione e innovazione.

Le sfide del comparto e le risposte della nuova federazione

Dietro la costituzione della Federittici Fenailp c’è la consapevolezza di un momento cruciale per l’economia del mare. Il comparto ittico, stretto tra l’aumento dei costi di gestione, le nuove regole europee, la concorrenza estera e la crescente attenzione alla sostenibilità, ha bisogno di strumenti nuovi per restare competitivo. Il programma della federazione punta su quattro direttrici: coesione tra le imprese, tracciabilità del pescato, formazione professionale e dialogo istituzionale. Sono queste le leve con cui Martignetti e il suo gruppo intendono restituire protagonismo a un settore che rischia di perdere terreno proprio mentre la domanda di qualità e sicurezza alimentare cresce.

La Fenailp e il suo impegno nel Mezzogiorno

Con la nascita della Federittici Fenailp di Salerno, la Federazione nazionale rafforza la propria presenza nel Mezzogiorno e conferma l’impegno a sostenere lo sviluppo dell’imprenditoria ittica e agroalimentare. La Fenailp, che rappresenta migliaia di piccole e medie imprese in diversi settori, punta a rendere la nuova struttura un punto di riferimento per tutto il comparto marittimo campano, promuovendo un modello di crescita fondato su responsabilità, qualità e sostenibilità. La federazione provinciale si pone così come ponte tra il mondo produttivo e le istituzioni, con la missione di trasformare le difficoltà in opportunità e di costruire un futuro in cui il mare torni a essere una risorsa di sviluppo e di identità per la provincia di Salerno.