Crollo al pattinodromo, Pessolano: "Rischio stallo e caos: il Comune si attivi" Denuncia del capogruppo di Oltre: "La città versa in uno stato totale di abbandono"

"Il crollo verificatosi al Pattinodromo nello scorso fine settimana è la prova inconfutabile dello stato di abbandono in cui versa la città nel suo complesso". Così il consigliere comunale di Salerno e capogruppo di Oltre, Donato Pessolano. "Ancora una volta abbiamo assistito, impotenti, ad una situazione indegna non solo di una città europea, ma in generale di una città civile.

La vicenda, infatti, non è frutto del caso, né tantomeno l'effetto di un'ondata improvvisa di maltempo, ma l'espressione dell'incuria di un'amministrazione che sin dal suo insediamento trascura le strutture sportive: situazione, quest'ultima, che abbiamo segnalato più volte nel corso degli ultimi anni, senza essere ascoltati in nessun modo. Non rassicurano gli annunci del primo cittadino e dell'assessore al ramo, che ha parlato della possibile inclusione nei lavori di ripascimento che dovranno interessare il litorale antistante il lungomare Tafuri. Intanto, quelli già iniziati sono fermi da settembre all'altezza del Bar Marconi. Il rischio, dunque, è che le apparenti buone intenzioni possano in realtà sfociare nella solita incompiuta salernitana: attendere l'estensione dei cantieri per il ripascimento delle spiagge non risolverà i disagi per gli sportivi della Roller Salerno e le loro famiglie, considerato che anche il Palatulimieri, in condizioni pietose, dovrà essere abbattuto e ricostruito".

"L'amministrazione si attivi in tutte le sedi per favorire l'accelerazione dei lavori per il ripascimento, che dovranno riguardare anche il muro di contenimento del parco giochi di fronte la chiesa di Santa Maria ad Martyres, ma proceda con lavori di somma urgenza a mettere in sicurezza e rendere nuovamente fruibile il pattinodromo - conclude - del resto, le spese per opere meno prioritarie non mancano".