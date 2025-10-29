Il Club velico salernitano è il primo circolo cittadino nella classifica FIV Al 6° posto a livello regionale

La Scuola Vela del Club Velico Salernitano ottiene un nuovo riconoscimento nel panorama della formazione velica. Secondo la classifica stilata dalla Federazione Italiana Vela per il 2025, il Club si colloca al 2° posto tra le Scuole Vela della provincia di Salerno e al 6° posto a livello regionale ed è il primo circolo cittadino in classifica.



Un risultato che premia l’impegno costante del Club e degli istruttori federali, la qualità dei programmi didattici e la passione dei tanti giovani e adulti che ogni anno scelgono di avvicinarsi al mare attraverso il Club Velico Salernitano.



“Fare sport non è una questione di medaglie e di coppe conquistate in giro per il mondo, ma è un fatto di allenamento e dedizione e continuità in una dimensione innanzitutto sociale e di impatto sulla vita dei giovani – dice Elena Salzano, Presidente del Club Velico Salernitano – Il nostro obiettivo è prendere per mano i più piccoli e avvicinarli al mare con rispetto e dedizione, insegnando loro che la vera vittoria è crescere come persone e come gruppo.

Siamo contenti di questo riconoscimento e che la nostra Scuola Vela si stia distinguendo per una continuità di azioni, progetti e risultati, anche senza dover esibire medaglie, un percorso di valore e formazione che ci rende orgogliosi ogni giorno”.

Il Club è da sempre impegnato nella promozione dello sport velico e nella crescita dei giovani; infatti, promuove a ciclo continuo i corsi di Altura e Mini-Altura. Queste offerte formative sono pensate rispettivamente per chi desidera navigazioni più impegnative in mare aperto e per chi vuole muovere i primi passi sotto guida esperta e saranno disponibili per tutto il calendario 2025/2026 del Circolo, ricominciando ciclicamente al termine dei corsi all’attivo.



I corsi prevedono uscite pratiche in mare, moduli teorici in aula, con istruttori Federali qualificati.

Saranno aperti a giovani e adulti, principianti o con esperienza, con modalità e date che saranno

rese pubbliche a breve.