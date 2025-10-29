Conte, relax in Costiera Amalfitana tra gusto, doni e...un corno porta fortuna Il racconto della giornata trascorsa in Costa d'Amalfi dal tecnico del Napoli

Ha scelto di ricaricare le batterie in uno dei luoghi più suggestivi della Costiera Amalfitana. L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, dopo il successo conquistato al “Via del Mare” di Lecce si è concesso qualche ora di relax con la famiglia tra le bellezze della Divina. Accompagnato dalla moglie Elisabetta, il tecnico dei partenopei ha fatto tappa alla “Torre Normanna” di Maiori, ristorante circondato dal mare. Accolto dai fratelli Proto e dal suo staff, Conte ha potuto gustare le prelibatezze del territorio, senza disdegnare sorrisi e qualche battuta con i tifosi azzurri. Dopo il pranzo, l’allenatore del Napoli ha incontrato il vicesindaco di Tramonti, Vincenzo Savino, amministratore che vanta numerose amicizie nel mondo del calcio.

Savino ha donato a Conte una pergamena personalizzata in Carta d’Amalfi dipinta da Miriam Barbaro, artista di Tramonti, e raffigurante le tipicità della Costiera Amalfitana. Il tecnico, inoltre, ha ricevuto in regalo dei “corni” di cioccolato del maestro Sal De Riso, anche per provare ad esorcizzare la sfortuna che, nelle ultime settimane, si è abbattuta sulla formazione partenopea. Alla moglie del tecnico, invece, il vicesindaco di Tramonti ha donato un’agenda. L’allenatore del Napoli, prima di andar via, ha lasciato una dedica sul libro degli ospiti illustri del Comune di Tramonti, concedendo autografi e foto ricordo ai presenti.