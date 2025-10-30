Giostrine rotte e rifiuti, il parco del Trincerone Est in condizioni disastrose La segnalazione degli operatori della Guardia agroforestale

Uno dei gioielli del quartiere ridotto ad un vero e proprio disastro. Si parla del parco del Trincerone est di Salerno, ridotto ad una vera e propria discarica con rifiuti di ogni tipo.

Non solo: anche l'area giochi destinata ai bambini è di fatto inagibile, dal momento che le giostrine sonbo state vandalizzate e, di fatto, rese inutilizzabili. Stesso destino anche per le mattonelle di ceramica e le scale.

La segnalazione arriva dagli operatori della Guardia agroforestale italiana, impegnati nell'attività di monitoraggio del territorio cittadino.