Vigili del Fuoco: terminato ieri il primo corso Dos per i nuovi direttori Per la giornata conclusiva è stata organizzata un'uscita in ambiente a Teggiano

Terminato ieri il primo corso DOS per i nuovi direttori delle operazioni di spegnimento dei Vigili Del Fuoco organizzato in regione Campania e durato quindici giorni. Per la giornata conclusiva è stata organizzata. un'uscita in ambiente a Teggiano presso l'aviosuperficie, di 999 m, che ha previsto il coinvolgimento del canadair 31 e l'elicottero VVF Drago 59.

Sotto l'attenta osservazione dei formatori nazionali dei caschi rossi, i Capi Reparto Vitone Michele e Genovese Gerardo e dell'aeronautica militare, il Tenente D'Amico Stefano e il Maresciallo m2 Maraniello Salvatore, i mezzi aerei hanno effettuato una serie di lanci caricando l'acqua a largo di Agropoli (il canadair) e in una vasca AIB appositamente installata a monte dell'aviosuperficie. Grande orgoglio per la Direzione Regionale Campania dei Vigili del Fuoco che con i neo promossi va ad aggiungere 19 unità DOS per la gestione sempre molto difficoltosa degli incendi boschivi in regione e non solo.