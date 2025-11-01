Piazzetta Bolognini, Pessolano e Naddeo: "Rimozione panchine non risolve nulla" "Il Sindaco è completamente privo di autonomia nelle scelte amministrative"

“Chi ha deciso di eliminare le panchine da Piazzetta Bolognini, senza peraltro risolvere il problema di sicurezza presente nel Rione Carmine? È stato davvero il sindaco Napoli?”. Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano e il segretario cittadino di Azione Corrado Naddeo.

L'attacco



“Al di là del punto su cui in molti stanno riflettendo in questi giorni, ovvero l’inopportunità di questa scelta, che non rappresenta affatto una soluzione alla situazione grave presente al Rione Carmine – continuano – c’è una valutazione preliminare da fare: c’è qualcuno che decide per tutti, anche per muovere uno spillo in questa città. Dovrebbe indignare, e non sorprendere, la totale sottomissione del primo cittadino, che è completamente condizionato nella sua azione politica e amministrativa. Non si tratta semplicemente di seguire una linea politica, ma di essere completamente privi di autonomia, cosa improponibile per il principale rappresentante istituzionale di un importante capoluogo”.



“È ora che il sindaco manifesti un briciolo di spessore politico in più – concludono – oltre ad attivarsi in tutte le sedi per garantire che il Rione Carmine non sia più ostaggio di clochard e microcriminalità, mostri la capacità di assumere decisioni autonome, che non siano solo frutto dell’esecuzione alla lettera dei dettami del governatore uscente”.