FOTO e VIDEO. Salerno, spettacolare tromba d'aria a largo del Golfo Le immagini sono diventate presto virali

Una spettacolare tromba d'aria si è verificata questa mattina a largo del Golfo di Salerno. La scena è stata immortalata da tanti salernitani che, in concomitanza dell'ondata di maltempo abbattutasi sul territorio, hanno potuto ammirare l'inedito fenomeno che si è formato all'esterno del porto commerciale cittadino. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone. Suggestive le foto ed i video realizzati da Ivan Di Mauro e che sono stati concessi ad Ottopagine.it per la pubblicazione e che vi proponiamo in questo articolo.