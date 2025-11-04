Giornata Forze Armate, i carabinieri di Salerno aprono le porte agli studenti Curiosità e partecipazione per l'iniziativa Caserme Aperte

Nella mattinata odierna, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, si è svolta l’iniziativa “Caserme Aperte”, alla quale hanno partecipato, come ospiti, classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi-Montalcini” di Salerno.

Gli alunni, accompagnati dal corpo docente, hanno vissuto una mattinata all’insegna della curiosità e dell’entusiasmo. Hanno potuto visitare una mostra statica di mezzi e apparecchiature in dotazione all’Arma dei Carabinieri e conoscere da vicino alcuni dei Reparti Speciali dislocati nell’ambito del Comando Provinciale di Salerno, sentendosi per qualche ora anche loro “piccoli Carabinieri”.

Nel corso della visita, i giovani ospiti hanno avuto l’opportunità di approfondire la cultura della legalità, tema che l’Arma promuove da tempo attraverso incontri e conferenze nelle scuole, e di scoprire le potenzialità dei veicoli e delle dotazioni utilizzate quotidianamente dai militari. Inoltre, hanno potuto conoscere più da vicino i compiti specifici dei Reparti Speciali impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto all’illegalità, nonché nella tutela dei cittadini, nella salvaguardia dell’ambiente e nella protezione del territorio da ogni forma di evento criminoso.

L’iniziativa si è conclusa con un momento di incontro e dialogo tra i Carabinieri e gli studenti, durante il quale sono stati condivisi valori fondamentali quali il senso del dovere, la solidarietà e l’impegno civico. L’Arma dei Carabinieri ha voluto esprimere la propria gratitudine all’Istituto “Rita Levi-Montalcini” per la partecipazione e l’entusiasmo dimostrato, sottolineando come tali occasioni contribuiscano a rafforzare il legame tra i cittadini e le Forze Armate, fondato sui principi di unità nazionale, legalità e servizio al bene comune.