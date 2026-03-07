Salerno, blitz della Polizia nella movida: controlli e sequestri

Operazione concordata in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

Salerno.  

La Polizia di Stato di Salerno nella giornata di venerdì ha effettuato una vasta operazione ad alto impatto, con attività coordinate e straordinarie di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e di controllo del territorio, nell’area provinciale del Comune di Salerno. I controlli hanno interessato prevalentemente le zone della movida.

L'attività straordinaria ha visto in campo equipaggi dell’U.P.G.S.P.,
un’unità operativa Cinofili del reparto di Bari e del Reparto Prevenzione Crimine
Campania ed è stata pianificata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della Provincia di Salerno Francesco Esposito.

I controlli sono stati finalizzati a contrastare la criminalità diffusa, il fenomeno dell’immigrazione
clandestina e i fenomeni di illegalità diffusi sul territorio.

Al termine delle attività sono stati conseguiti i seguenti risultati:
- 128 persone controllate di cui 51 con precedenti di polizia;
- 56 veicoli controllati;
- 1 attività commerciale controllata;
- sequestro 25 grammi di sostanza stupefacente tipo Hashish.

L’azione di prevenzione e di contrasto ai fenomeni delittuosi della Polizia di Stato sul territorio della provincia di Salerno sarà mantenuta costante per garantire la tranquillità dei cittadini ed un efficace presidio sul territorio.

